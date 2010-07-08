На Вінниччині затримано суддю, який вимагав у злодія 2 тис. доларів

У Вінницькій області співробітники СБУ затримали заступника голови одного з районних судів, який вимагав 2 тисячі доларів за пом’якшення покарання для підсудного.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, суддя вів справу хлопця, який уже вдруге попався на крадіжці. Прокурор вимагав для злодія два роки позбавлення волі.

Генеральна прокуратура порушила проти судді кримінальну справу за ст. 14 та ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України (готування до одержання хабара службовою особою, яка займає відповідальне становище, поєднане з вимаганням).