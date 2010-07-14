В Одесі влаштували рейд на жінок «легкої поведінки»

14 жінок «легкої поведінки» - як мешканок Одеси, так і гостей курорту з районів Миколаївської, Кіровоградської, Харківської областей - затримано міліцією в районі Митної площі «за заняття проституцією».

Як повідомили сьогодні УНІАН в Центрі громадських зв`язків облуправління міліції, «відносно осіб віком від 19 до 27 років, затриманих в ході проведеного рейду, складено протоколи про адміністративні правопорушення за ознаками ч.1 ст. 181 Кодексу України про адміністративні правопорушення».

У міліції відзначили, що за останній рік відділом боротьби зі злочинами облУВС розкрито понад 360 злочинів у сфері суспільної моралі, пов`язаних з торгівлею людьми, поставлено на облік 120 осіб, а також розкрито 16 злочинів, пов`язаних із звідництвом для розпусти.

Всього в Одеській області, за даними ЦГЗ, зареєстровано більше 2 тис. жінок «легкої поведінки», 8 осіб притягнуто до кримінальної відповідальності за сутенерство – зараз вони відбувають визначене судом покарання.