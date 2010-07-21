Міністр освіти та науки Дмитро ТАБАЧНИК заявляє, що цього року під час вступної кампанії не надходило жодного звернення про факти хабарництва у навчальних закладах.Як передає кореспондент УНІАН, про це Д.ТАБАЧНИК повідомив вчора під час селекторної наради з ректорами вищих навчальних закладів усіх регіонів України.«Можна вважати позитивом початку вступної кампанії те, що не надходило жодного сигналу ні від абітурієнтів, ні від їхніх батьків, ні від правоохоронних органів щодо фактів хабарництва», - сказав міністр.Д.ТАБАЧНИК також повідомив, що цього року створено оперативний штаб «Вступна кампанія - 2010».За його словами, аналогічні штаби повинні бути створені в усіх міністерствах і відомствах, у підпорядкуванні яких є вищі навчальні заклади.Водночас, Д.ТАБАЧНИК наголосив на необхідності звернути особливу увагу на роботу консультативних центрів. Зокрема, за його словами, є скарги на роботу консультативних центрів у Чернігівській, Сумській та Івано-Франківській областях, де телефони не відповідають. «Вимагаю негайно виправити ситуацію», - заявив міністр.Д.ТАБАЧНИК також доручив ректорському корпусу забезпечити пильний контроль над сертифікатами. «Я також прошу і вимагаю забезпечити перевірку кожного сертифіката й унеможливити прийом підробних сертифікатів взагалі», - заявив він.Міністр також звернув увагу ректорів на необхідність залучення до контролю за вступною кампанією представників громадських організацій як спостерігачів з обов’язковою реєстрацією при приймальних комісіях.Д.ТАБАЧНИК повідомив, що вступна кампанія цього року проходить у 861 вищому навчальному закладі України.За його словами, цього року прогнозується, що студентами стануть 510-520 тисяч абітурієнтів проти 460 тисяч торік.