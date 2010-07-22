ГПУ відзвітувала перед “Репортерами без кордонів”

Представники Генеральної прокуратури України проінформували членів міжнародної організації “Репортери без кордонів” про розслідування деяких кримінальних справ в Україні.Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, сьогодні на рівні керівників структурних підрозділів прокуратури відбулася зустріч з делегацією «Репортерів без кордонів» на чолі з генеральним секретарем Жаном-Франсуа ЖУЛЬЯРОМ та головою європейського бюро Ельзою ²ДАЛЬ. У ході зустрічі членів делегації було поінформовано про роль органів прокуратури України у сфері дотримання прав журналістів, забезпечення державою повної та своєчасної їх реалізації, а також надано інформацію щодо розслідування деяких кримінальних справ. ”Захід пройшов у дружній атмосфері, ставши наступним кроком до покращення ефективності співробітництва між органами прокуратури України та міжнародною організацією «Репортери без кордонів», - зазначається у повідомленні.