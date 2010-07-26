Міліція затримала у Києві 8 учасників акції проти приїзду Кирила

Представники МВС затримали у Києві вісьмох членів Всеукраїнського об’єднання «Свобода» - учасників акції протесту проти візиту патріарха Московського КИРИЛА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Свобода», їх було затримано cьогодні о 09.30, коли вони намагалися провести театралізовану постановку «Гламурні гастролі кремлівського гебіста» (Володимирський проїзд, на тротуарі біля готелю «Хайят»).

Серед затриманих - заступник голови Київської «Свободи» Руслан АНДРІЙКО, керівник Печерської районної організації Олександр АРОНЕЦЬ, голова Подільської районної організації Валентин ЛУНЕЙКО, голова Оболонської організації Вадим КУДОВБЕНКО, Михайло КУБЛІЙ, Євген ІГОЛЬНІКОВ, Вадим ФЕЩЕНКО, Євген КОВАЛЕНКО. Затриманих везуть у “сумнозвісний” Шевченківський райвідділ міліції, зазначили в прес-службі.

“Операцією міліцейського свавілля керував заступник начальника управління охорони громадського порядку міста Києва підполковник Сергій БОЙКО”, - поінформували у ВО ”Свобода”, підкресливши, що “міліція зачищає Київ в угоду московському попу. Міліція затримала всіх, хто був з національною символікою або в національному одязі”.

За даними прес-служби ВО, “ще перед початком театралізованої постановки представники МВС заявили, що у жодному випадку, навіть попри наявність офіційного повідомлення про акцію, яке не заборонене судом, не дозволить псувати настрій російському гастролеру”.

Одразу ж після спроб розпочати театралізовану постановку міліціонери брутально заарештували її організаторів, а інших свободівців загін «Беркуту» відтіснив до Майдану Незалежності та тримає в оточенні, підкреслили у прес-службі партії.

Як повідомлялося, 23 липня о 23.00 Окружний адміністративний суд Києва виніс рішення заборонили будь-які акції протесту проти приїзду патріарха КИРИЛЛА, які 25-28 липня планували провести ВО «Свобода» спільно з іншими національно-патріотичними організаціями.