Янукович схвалив зміни про співпрацю у контролі за перетином держкордону із Польщею

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав закон "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом міністрів України і Урядом Республіки Польща про внесення змін до Угоди між Кабінетом міністрів України і Урядом Республіки Польща про співробітництво під час здійснення контролю осіб, товарів і транспортних засобів, які перетинають українсько-польський державний кордон, підписаної в м. Київ 25 червня 2001 року".



Про це повідомляє офіційний сайт Президента.



Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей документ 6 липня.

25 листопада 2009 року у Варшаві було підписано Угоду між Кабінетом міністрів України та Урядом Республіки Польща про внесення змін до Угоди між Кабінетом міністрів України і Урядом Республіки Польща про співробітництво під час здійснення контролю осіб, товарів і транспортних засобів, які перетинають українсько-польський державний кордон, підписаної у Києві 25 червня 2001 року.



У пояснювальній записці зазначається, що набрання чинності даним законом “сприятиме підвищенню рівня охорони державного кордону, забезпеченню високої якості функціонування пунктів пропуску через державний кордон та скороченню часу проведення контролю”.



“Крім того, реалізація угоди сприятиме збільшенню потоку пасажирів і транспортних засобів, скороченню часу на проходження видів контролю, зменшенню черг автотранспорту, зменшенню кількості скарг та заяв, зменшенню випадків порушень з боку контрольних служб, зростанню якості, результативності та підвищенню надійності усіх видів контролю на кордоні з Республікою Польща”, - йдеться у пояснювальній записці.