Опубліковано Закон про демаркацію українсько-російського кордону

Київ. 3 серпня. УНІАН. Опубліковано Закон України «Про ратифікацію Угоди між Україною і Російською Федерацією про демаркацію українсько-російського державного кордону». Документ оприлюднено в «Урядовому кур`єрі» за 3 серпня № 141.

Відповідно до документа, закон набирає чинності з дня його публікації.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня п.р. Верховна Рада України прийняла Закон «Про ратифікацію Угоди між Україною і Російською Федерацією про демаркацію українсько-російського державного кордону».

Цим законом передбачена ратифікація угоди, яка «укладена 17 травня 2010 року в місті Києві». Даною угодою передбачено, що для позначення українсько-російського державного кордону на місцевості і підготовки документів демаркації Україна і Росія створюють спільну демаркаційну комісію.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав цей закон.