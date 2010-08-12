Київські адвокати заявляють про порушення їхніх прав представниками податкових органів.

Про це повідомив УНІАН адвокат адвокатської фірми "Столичний адвокат" Олег ВДОВИЧЕН.

«Вчора з 09.30 в офісі адвоката Євгена ГАЛЯ, як ми вважаємо незаконно, почався обшук і інші слідчі дії. Співробітники цього адвоката були затримані. Нікого не випускали, телефони у всіх забрали, всіх закрили в кімнатах, допитували до 23.00», - повідомив О.ВДОВИЧЕН.

За його словами, це є порушенням прав адвокатів, зокрема права на недоторканність. Згідно із законом про адвокатуру, адвокат не може бути ні затриманий, ні опитаний, ні допитаний, ні обшуканий.

«Дружина адвоката намагалася потрапити в приміщення, її не допустили. На всі наші заяви працівники податкової міліції брутально відмовляли, не пред`являли жодних документів, що підтверджують їхні повноваження в проведенні перевірки. Нами було викликано наряд патрульно-постової служби, а також підрозділ «Беркут». Співробітники міліції, приїхавши і побачивши, що слідчі дії проводяться співробітниками податкової міліції, просто побоялися вступати в конфлікт і таким чином проігнорували те, що затримано адвоката і порушуються його права. Відбувається грубе порушення закону, а також Кримінального кодексу», - наголосив О.ВДОВИЧЕН.

За його словами, це стосується статі Кримінального кодексу щодо втручання у справи захисника, втручання в діяльність захисника, явно незаконного затримання, примушення надання свідчень, порушення права на захист.

«Останнім часом факти втручання з боку органів слідства у професійну діяльність адвокатів, утиск прав адвокатів почали набирати загрозливих масштабів», - прокоментував цю ситуацію адвокат, партнер Адвокатського об`єднання «Актіо» Віталій СЕРДЮК.

Він зазначив, що в даному випадку дії співробітників податкової міліції, які утримували співробітників адвоката Є.ГАЛЯ, слід кваліфікувати за статтею 397 Кримінального кодексу України як втручання в правомірну діяльність захисника. У зв`язку з цим зазначені посадовці мають бути притягнуті до відповідальності.

«Я переконаний, що тільки об`єднання адвокатів здатне протистояти в ситуації, що склалася. Прикладом такого об`єднання адвокатів є робоча група із захисту професійних прав адвокатів, створена на V З`їзді адвокатів України», - сказав В.СЕРДЮК.

Крім того, як повідомив представник Комітету захисту адвокатів при Раді адвокатів України Валентин СТЕП’ЮК, подібний випадок вчора стався також на квартирі одного київського адвоката.

«На даний час невідомо, чи то це обшук, чи то не обшук. Дружина адвоката зателефонувала і повідомила, що якісь невідомі намагаються увірватися в квартиру. Всього їх було приблизно десять чоловік, вони не пред`явили жодних документів, у одного з них був напис «податкова міліція»», - сказав В.СТЕПЮК.

За його словами, невідомі завдали каліцтва матері адвоката, їй було надано медичну допомогу. Невідомі перебували в квартирі адвоката до третьої години ночі, повідомив В.СТЕП’ЮК.