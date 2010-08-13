Скільки "налу" може тримати провідник в робочому купе?

8 мільйонів рублів, 760 тисяч доларів і 300 тисяч євро виявили глухівські митники спільно зі співробітниками СБУ у потязі сполученням «Шевченко-Москва».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби України, валюту знайшли у схованці у робочому купе провідника потяга на митному посту «Хутір-Михайлівський».