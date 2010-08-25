За зловживання службовим становищем взято під варту колишнього першого заступника міністра оборони України.

Як повідомили УНІАН у Генеральній прокуратурі України, постанову про арешт терміном на дві місяці 24 серпня виніс Печерський районний суд Києва.

Як зазначили у Генпрокуратурі, кримінальну справу щодо посадовця військового відомства було порушено 20 серпня за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.

Як повідомляв УНІАН, за даними тижневика «Дзеркало тижня», військова прокуратура 21 серпня затримала колишнього першого заступника міністра оборони України Валерія ІВАЩЕНКА.

Видання нагадує, що після скандальної відставки Юрія ЄХАНУРОВА з посади міністра оборони В.ІВАЩЕНКО у період із 5 червня 2009 року по 11 березня 2010 року виконував обов`язки керівника військового відомства в уряді Юлії ТИМОШЕНКО.

В.ІВАЩЕНКА звинувачують у незаконному ухваленні рішення про реалізацію майна Феодосійського судномеханічного заводу. За інформацією з прокуратури, значна частина активів цього держпідприємства Міноборони після проведення санації перейшла в приватні руки, зокрема стратегічно важливі об`єкти інфраструктури - причали заводу.

«У Генпрокуратурі підозрюють, що новим власником причалів та іншого майна Феодосійського заводу став член фракції БЮТ Андрій СЕНЧЕНКО», - повідомляє видання.

За його даними, слідство має у своєму розпорядженні документ за підписом В.ІВАЩЕНКА, який дає право за підсумками проведеної санації продати будь-яке майно Феодосійського судномеханічного заводу, включаючи цехи й глибоководні причали. Реалізація вказаного рішення Міноборони завдала серйозних збитків держпідприємству.

Джерело «Дзеркала тижня» в Генпрокуратурі стверджує, що за результатами розслідування кримінальної справи продане майно заводу буде повернено державі. При передачі його приватним структурам було порушено законодавство України, зокрема постанову Кабінету міністрів, що вимагає видачі окремого дозволу на реалізацію кожного об`єкту державної власності, до того ж із обов`язковим узгодженням рішення про продаж із Фондом державного майна України. Ці процедури, як стверджує джерело тижневика, були порушені.

Як стало відомо «Дзеркалу тижня», слідство відпрацьовує головну версію, відповідно до якої при ухваленні вказаного рішення на В.ІВАЩЕНКА чинився тиск із боку народних депутатів і, можливо, керівництва Кабінету міністрів.

Слідчим Військової прокуратури нібито вже відомо, що на робочих нарадах у Міноборони з підготовки наказу в.о. міністра особисто був присутній народний депутат А.СЕНЧЕНКО.

Також тижневик пише, що керівники департаментів військового відомства відмовилися візувати проект рішення в.о. міністра про продаж майна Феодосійського заводу, вважаючи його незаконним.