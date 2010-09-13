МВС знову реорганізувало міліцію Полтавщини

Міністерство внутрішніх справ реорганізувало Головне управління МВС у Полтавській області у Полтавське обласне Управління МВС.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків із громадськістю обласного управління міліції.

За їх даними, МВС ухвалило відповідне рішення з урахуванням того, що головні управління повинні існувати лише у містах з населенням понад один мільйон осіб.

«Тепер відбудуться і відповідні кадрові зміни. Зокрема, скасована посада заступника начальника управління - начальника міліції Кременчука. При цьому про звільнення людей не йдеться. Скорочену посаду обіймав полковник Анатолій КОНОНЕНКО. Він і надалі працюватиме, тільки його посада називатиметься - начальник Кременчуцького міського управління міліції», - сказав представник відділу зв`язків із громадськістю Полтавського обласного управління міліції.

Як повідомлялося, в лютому 2008 року Міністерство внутрішніх справ реорганізувало Управління МВС у Полтавській області в Головне управління МВС у Полтавській області.