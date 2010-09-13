Завтра у Києві відбудеться засідання колегії МВС

Завтра, 14 вересня, о 10.00 у приміщенні МВС України (вул. Богомольця, 10) відбудеться засідання колегії Міністерства внутрішніх справ України за результатами роботи органів внутрішніх справ за 8 місяців 2010 року.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, напередодні засідання колегії о 9.30 відбудеться зустріч міністра внутрішніх справ України Анатолія МОГИЛЬОВА, керівництва фізкультурно-спортивне товариство «Динамо» та Національного олімпійського комітету з кращими спортсменами-«динамівцями», переможцями та призерами Перших літніх юнацьких Олімпійських ігор та Перших всесвітніх ігор з єдиноборств. Серед запрошених – спортсменка-«динамівка», срібна призерка чемпіонату світу 2010 року, заслужений майстер спорту України Інна ОСИПЕНКО-РАДОМСЬКА, яка цього року стала чемпіонкою світу, володарка золотої медалі з плавання Перших літніх юнацьких Олімпійських ігор Дарина ЗЕВІНА, володарка срібної нагороди з академічного веслування Перших літніх юнацьких олімпійських ігор Наталія КОВАЛЬОВА та інші. Під час зустрічі відбудеться відзначення спортсменів нагородами МВС України та ФСТ «Динамо».

ДГЗ запрошує представників ЗМІ висвітлити ці заходи. Акредитація проводиться сьогодні до 17.30 за тел. 254-75-50, 255-16-30, 254-75-26. (Вхід до зали проведення заходу завершується о 09.20 14 вересня).