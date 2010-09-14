Порушень при утриманні тварин у Київському зоопарку не виявлено

Порушень законодавства при утриманні тварин у Київському зоопарку не виявлено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив прокурор м. Києва Юрій УДАРЦОВ.

За його словами, відповідно до висновків вітчизняних фахівців, умови утримання тварин в Київському зоопарку відповідають ветеринарно-санітарним, гігієнічним вимогам, а санітарно-технічний стан приміщень, де утримуються тварини, визнано задовільним.

Крім того, асортимент та кількість кормів для тварин, їх годування є цілком достатніми.

У зв’язку з цим порушень законодавства при утриманні тварин у Київському зоопарку не виявлено.

При цьому Ю.УДАРЦОВ нагадав, що Київська міська державна адміністрація уклала контракт з Куном БРАУЕРОМ, директором компанії Maguari-One Zoo Consultants S.L. (Валенсія, Іспанія), фахівцем, який має величезний досвід управління зоологічними парками.

Як повідомляв УНІАН, цього року у столичному зоопарку померло декілька тварин: азіатський слон, верблюд, бізон, гаял, шимпанзе і троє самців пінгвінів Гумбольта.