АМК розпочав дослідження ринку газетного паперу

Антимонопольний комітет України розпочав дослідження ринку газетного паперу, реагуючи на звернення голови Національної спілки журналістів України та керівників провідних українських газет щодо безпідставного підвищення вартості цієї продукції.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі АМКУ.

Голова комітету Олексій КОСТУСЄВ доручив Управлінню контролю ринків промисловості АМКУ оперативно дослідити порушене у зверненні питання і встановити істину у цій справі.

За словами голови комітету, офіційні запити з вимогою надати економічне обґрунтування зростання вартості реалізації газетного паперу надіслані до ТОВ «Август-Україна», ТОВ «Візаві Лтд» та ТОВ «Прем’єр-папір». Ці підприємства повинні впродовж тижня надати комітету підготовлені і завірені у встановленому порядку документи, які будуть ретельно проаналізовані.

«Антимонопольний комітет дуже стурбований тим, що сьогодні на ринку газетного паперу почали відбуватися події, які спонукають керівників провідних друкованих ЗМІ виступати з публічними зверненнями до державних інстанцій. Вважаю, що це свідчить про серйозність ситуації, котрій ми, безумовно, надамо належну правову оцінку. Якщо тут дійсно має місце цінова змова виробників та постачальників газетного паперу, то вона буде припинена, а порушники – покарані. Поза сумнівом», – наголосив О.КОСТУСЄВ, закликавши учасників ринку забезпечити обґрунтоване ціноутворення на свою продукцію.

З публічним зверненням до прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА і голови Антимонопольного комітету звернулися голова Національної спілки журналістів України Ігор ЛУБЧЕНКО, головний редактор газети «Голос України» Анатолій ГОРЛОВ, головний редактор газети «Сільські вісті» Василь ГРУЗІН, головний редактор газети «Україна молода» Михайло ДОРОШЕНКО і головний редактор газети «Факты и комментарии» Олександр ШВЕЦЬ.

Вони поскаржилися на безпідставне підвищення вартості продукції, яка є складовою виробництва газет, та попросили оперативно розібратися із ситуацією, що складається на цьому ринку.