У ВРЮ відзначають зменшення кількості рейдерських захоплень

У Вищій раді юстиції України відзначають зменшення кількості судових рішень, наслідками яких є рейдерські захоплення підприємств та установ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявив член ВРЮ, суддя Вищого господарського суду України Олександр УДОВИЧЕНКО.

«Випадки такі є, але по тих скаргах, які я розглядаю останнім часом, такі випадки зменшилися… Я думаю, що при системність в цьому питанні вже говорити не варто», - сказав член ВРЮ. При цьому він висловив думку, що значна кількість судових рішень, які спонукали до рейдерства, була обумовлена дисбалансом між гілками влади та певним впливом на суддів з боку різних її гілок.

У свою чергу голова ВРЮ Володимир КОЛЕСНІЧЕНКО зауважив, що зі скаргами на подібні факти звертаються до Вищої ради юстиції деякі іноземні бізнесмени, зокрема, члени Ради мають у своєму розпорядженні відповідні звернення від бізнесменів з Італії та Швейцарії.