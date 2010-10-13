Уряд пропонує адаптувати національне законодавство щодо біженців

Кабінет міністрів пропонує привести національне законодавство України щодо біженців та осіб, які потребують додаткового чи тимчасового захисту, у відповідність з міжнародною системою захисту.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства юстиції, відповідний законопроект, розроблений Мін`юстом, був ухвалений сьогодні на засіданні уряду.

За словами міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА, необхідність реформування національного законодавства щодо біженців постала з урахуванням сучасного стану міжнародного права.

Так, пояснив міністр, події в світі протягом останніх десятиліть засвідчили, що є багато груп осіб, які не підпадають під визначення біженець в розумінні Конвенції про статус біженців 1951 року, але потребують захисту наближеного до того, яким користуються біженці. Зокрема, в міжнародному праві з’явилося поняття “тимчасового захисту”, що стосується осіб, які вимушені шукати притулку внаслідок бойових дій, техногенних катастроф, природних катаклізмів тощо.

Крім того, 2001 року Комітет Міністрів Ради Європи ухвалив Рекомендацію про додатковий захист, що розглядається як категорія індивідуального захисту. Згідно з цим міжнародним актом, додатковий захист надається особам, які не відповідають критеріям для статусу біженця, але потребують міжнародного захисту через ризик тортур, насильства, загрози для життя, безпеки та свободи та інших причин, коли особа не може бути повернутою до країни походження.

Таким чином, за словами міністра юстиції, в українське законодавство пропонується запровадити поняття додаткового та тимчасового захисту, що має відбутися через створення відповідних інститутів та з урахування документів у сфері міграції, прийнятих Радою Європи та Європейським Союзом.

У проекті закону пропонується визначити порядок визнання особи біженцем або особою, яка потребує допоміжного захисту, втрати та позбавлення статусу біженця, допоміжного захисту, надання та припинення тимчасового захисту в Україні, правовий статус біженців та осіб, які потребують допоміжного захисту і яким надано тимчасовий захист в Україні.

Законопроектом пропонується також встановити єдину процедуру визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, втрати та позбавлення статусу біженця, додаткового захисту тощо.

Найближчим часом проект закону буде подано на розгляд до Верховної Ради України.