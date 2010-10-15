У Львові заарештували юриста-правозахисника

Сьогодні вранці у Львові було заарештовано організатора акції протесту, яка пройшла 12 жовтня під обласною прокуратурою, юриста, правозахисника Олексія ВЄРЕНЦОВА.

Про це «Гал-інфо» повідомив голова профспілки працівників освіти Львівщини Андрій СОКОЛОВ.

«Вранці до Олексія ВЄРЕНЦОВА приїхала міліція нібито вручити йому повістку, але його арештували і доправили у Галицький суд», – сказав А.СОКОЛОВ.

За його словами, пікети під обласною прокуратурою на знак протесту проти її бездіяльності у кримінальних та інших справах, які стосуються прав громадян, уже тривають кілька днів. «Резонансу набуло пікетування 12 жовтня, коли під стінами прокуратури «хоронили» правоохоронну систему. Позавчора акція мала цікавий характер – була труна, куди вкидали скарги громадян. Таким чином учасники хотіли сказати, що подати скаргу в прокуратуру – це все одно що похоронити цю справу», – додав А.СОКОЛОВ.

Разом із О.ВЄРЕНЦОВИМ участь в акції взяли інші юристи, адвокати, правозахисники. А.СОКОЛОВ не знає, якою є подальша доля О.ВЄРЕНЦОВА. «Можливо, це буде арешт чи адмінштраф. Очевидно, що правоохоронці знайдуть якусь формальну зачіпку», – зазначив він.

Довідка УНІАН. О.ВЄРЕНЦОВ - голова громадської організації ”Вартові закону”. Здійснює постійну діяльність у сфері захисту прав громадян. Є одним з членів оперативної групи із протидії корупції при Управлінні СБУ у Львівській області.