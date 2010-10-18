Уряд пропонує обговорити проекту антикорупційної стратегії

Уряд пропонує громадськості взяти участь в обговоренні проекту Державної антикорупційної стратегії до 2014 року.

Як повідомили УНІАН у Бюро з питань антикорупційної політики Секретаріату Кабінету міністрів, проект Державної антикорупційної стратегії України до 2014 року був розроблений за кураторства Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики Андрія БОГДАНА.

У Бюро з питань антикорупційної політики зазначили, що проект Державної антикорупційної стратегії підготовлено ”на основі широкомасштабного соціологічного дослідження стану корупції в Україні та прогресивної світової практики”.

У бюро переконані, що ”ефективність протидії корупційним правопорушенням, перш за все, залежить від злагодженості дій влади, громадянського суспільства та бізнесу”.

А.БОГДАН звернувся до всіх небайдужих підтримати процес підготовки антикорупційної стратегії та висловити свої зауваження і пропозиції, які, ”безперечно, мають велике значення та обов’язково будуть розглянуті”.

У бюро також повідомили, що текст документа буде розміщено 20 жовтня на соціальному інтернет-ресурсі ”Антикорупційний портал”.