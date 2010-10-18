КРУ відкрило телефон довіри з питань бюджетних розкрадань

Контрольно-ревізійне управління у місті Києві закликає громадян повідомляти про факти, які, на їхню думку, свідчать про порушення чинного законодавства при витрачанні бюджетних коштів, використанні державного чи комунального майна, про бездіяльність чи неправомірні дії працівників Державної контрольно-ревізійної служби.

Як повідомляє столичне КРУ, про вказані факти можна інформувати щодня, крім вихідних, з 9.00 до 18.00.

Згідно з даними відомства, з початку 2010 року за телефоном довіри до КРУ надійшло 84 повідомлення щодо можливих порушень фінансово-бюджетної дисципліни на підприємствах, установах та організаціях, з яких: 58 звернень містять факти заборгованості або невиплати заробітної плати, надбавок, доплат та інших передбачених законодавством обов’язкових виплат, а у 26 випадках надано роз`яснення стосовно повноважень органів ДКРС та запропоновано звернутись до інших органів державної влади, уповноважених розглядати порушені питання.

Під час проведення контрольних заходів перевірено 8 повідомлень, з яких 3 підтвердились. Решта 50 повідомлень щодо порушень фінансової дисципліни та наявності заборгованості по заробітній платі буде враховано у процесі проведення чергових планових контрольних заходів.

Телефон довіри Головного Контрольно-ревізійного управління України (044) 425-38-18.