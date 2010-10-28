МВС про причини автокатастрофи в Марганці

У Міністерстві внутрішніх справ України вважають, що до автокатастрофи в Марганці, в результаті якої загинуло 45 осіб, міг призвести ряд об’єктивних і суб’єктивних факторів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявив заступник міністра МВС України, начальник Головного слідчого управління Василь ФАРИННИК.

До таких факторів він, зокрема, відніс непрозорість бокового скла біля водія, що, за даними експертів, пропускало світло через тонування лише на 2,4% замість 75-100%, які встановлені нормативами. Крім того, не виключено, що водій маршрутки мав носити окуляри або контактні лінзи. На підтвердження цього факту В.ФАРИННИК зауважив, що є медична довідка, яка видавалася водієві, в якій містяться певні виправлення. Ким, коли і для чого вони робилися, зараз встановлюється, сказав він. Також заступник міністра зазначив, що ще одним фактором міг стати стереотип у поведінці водія, оскільки він неодноразово їздив цим маршрутом і був впевнений у тому, що на шляху руху транспортного засобу навряд чи зможуть з’явитися якісь серйозні перешкоди. “Все це в сукупності могло до цього призвести», - зазначив В.ФАРИННИК.

У той же час він повідомив, що наразі вирішується питання про порушення стосовно власника автобуса кримінальної справи за порушення трудового законодавства, але, як зауважив В.ФАРИННИК, відповідальність за це не передбачає ув’язнення.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня в Марганці Дніпропетровської області на залізничному переїзді автобус ”Еталон” зіткнувся з локомотивом. Автобус виїхав на заборонений сигнал світлофора. Жертвами ДТП стали 45 осіб, в тому числі водій автобуса.