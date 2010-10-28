Журналіст ТВі хоче побачити ліцензії телеканалу “Інтер”

Сьогодні, 27 жовтня, журналіст телеканалу ТВі, ведучий програми «Знак оклику!» Артем ШЕВЧЕНКО подав позов до Окружного адміністративного суду міста Києва на Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення та її голову Володимира МАНЖОСОВА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі телеканалу.

За даними ТВі, у вересні 2010 року А.ШЕВЧЕНКО звернувся до Національної ради з інформаційним запитом щодо надання копій рішень Національної ради, на підставі яких телеканал «Інтер» отримував ліцензії, а також рішень про оголошення конкурсів на отримання цих ліцензій.

Однак В.МАНЖОСОВ відмовив журналісту в наданні інформації, йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим журналіст А.ШЕВЧЕНКО в своєму позові нагадує Національній раді, що відповідно до статі 3 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», діяльність Національної ради ґрунтується, зокрема, на принципах законності, прозорості, доступності для громадськості.

Також, йдеться у позові, відповідно до статті 10 Закону України «Про інформацію», право на інформацію забезпечується обов’язком органів державної влади, а також органів місцевого самоврядування інформувати про свою діяльність та прийняті рішення.

Відповідно до статті 2 Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», органи державної влади та органи місцевого самоврядування зобов’язані надавати засобам масової інформації повну інформацію про свою діяльність.

Крім того, звертає увагу журналіст, стаття 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, стаття 19 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, стаття 19 Загальної декларації прав людини та інші міжнародні акти, зобов’язання з виконання яких взяла на себе Україна, вказують на обов’язок органів державної влади інформувати громадськість про свої рішення.

На захист своїх прав журналіст телеканалу ТВі А.ШЕВЧЕНКО звернувся до Окружного адміністративного суду Києва з метою примусового спонукання Національної ради надати копії прийнятих нею рішень.