З п’ятниці міліція посилить охорону виборчих дільниць

З п’ятниці, 29 жовтня, міліція посилить охорону всіх виборчих дільниць і виборчої документації, завезеної до них.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявив заступник міністра внутрішніх справ України, начальник Головного слідчого управління Василь ФАРИННИК.

«Міліція буде охороняти всі об’єкти, які треба охороняти під час виборів. З п’ятниці ще буде посилено охорону, коли будуть завезені всі бюлетені на дільниці», - сказав він.

Водночас В.ФАРИННИК поінформував, що виготовлення виборчих бюлетенів в Україні здійснюють 329 поліграфічних підприємства на підставі договорів, укладених територіальними виборчими комісіями. Охорону виборчого процесу здійснює 677 співробітників міліції. Крім того, наразі до 662 ТВК розвезено бюлетені, зберігання яких забезпечують 2,3 тис. працівників органів внутрішніх справ. Також В.ФАРИННИК зазначив, що станом на сьогоднішній день до органів МВС надійшло 739 звернень, пов’язаних з порушенням виборчого процесу. За його словами, в основному ці порушення рівномірно «розподілилися по всіх областях, не залежно від їх місця знаходження і кількості наявних в них виборчих дільниць.

Як зазначив заступник міністра, здебільшого ці повідомлення стосуються хуліганських дій, втрати або пошкодження виборчих документів.

У той же час В.ФАРИННИК зауважив, що за 320 зверненнями винесено постанови про відмову в порушенні кримінальних справ, 31 звернення направлено на розгляд до органів прокуратури, сама ж міліція порушила 26 кримінальних справ, 5 злочинів, які було зафіксовано в Луганській, Одеській, Херсонській, Чернівецькій областях, розкрито, але матеріали до суду ще не передані.

Водночас В.ФАРИННИК зауважив, що у міліції є підстави вважати, що серед отриманих звернень можуть бути і провокаційні, оскільки таким чином, на його думку, окремі політичні сили намагатимуться виправдати свої невдачі та поразки, заявляючи, що влада неналежним чином організувала виборчий процес.