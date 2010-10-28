Юрист Власенко не побачив ознак договірного матчу

Відомий юрист Сергій ВЛАСЕНКО вважає, що Федерація футболу України не надала беззаперечних обґрунтованих доказів того, що матч «Металіст» (Харків) – «Карпати» (Львів) сезону 2007/2008 Прем’єр-ліги був договірним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це юрист заявив у програмі «Футбольний код» на телеканалі УТ-1.

За словами С.ВЛАСЕНКА, «аналогічні випадки», які мали місце в інших країнах, «спочатку отримали негативну оцінку правоохоронних органів і лише після цього були суб’єктами розгляду цих самих питань і обставин вже, так би мовити, інституціями спортивної юстиції».

Він зазначив, що справа «Металіст»-«Карпати» - це «перший і напевно єдиний випадок у світі», коли офіційні правоохоронні органи «просто закрили справу» у зв’язку «з відсутністю події злочину».

«Тобто це означає, що правоохоронні органи констатували, що не було взагалі дії, яка була б незаконною. Але при цьому органи спортивної юстиції чомусь вирішили по-інакшому», - сказав С.ВЛАСЕНКО. При цьому він додав, що відеозапис, який є основним і єдиним доказом договірного матчу, по-перше, не вказує, «про яку гру йдеться». По-друге, «абсолютно не зрозуміло, чому цей запис десь пролежав на поличці близько двох років і лише після цього з’явився в мас-медіа». Юрист також вказав на те, що «під час офіційного допиту в прокуратурі, ЛАЩЕНКОВ (футболіст «Карпат», який буцімто отримав гроші для підкупу своєї команди – УНІАН), перебуваючи під присягою про кримінальну відповідальність за дачу неправдивих показів, відмовився від того, що він говорив, і навпаки заявив, що на нього тиснули, і він був змушений говорити те, що він говорив».

«Оці всі питання, - зазначив С.ВЛАСЕНКО, - викликають у мене певний сумнів у об’єктивності того рішення, яке було винесене певними органами, пов’язаними із Федерацією футболу».

Дискутуючи в студії, С.ВЛАСЕНКО сказав: «Все це виглядає так дещо смішно. Хтось комусь подзвонив, хтось комусь щось не передав, хтось комусь десь відмовив. І на цьому ґрунтується, на скільки я розумію, вся позиція спортивної юстиції Федерації футболу. Чесно кажучи, я слухаю і дивуюся, якби адвокат прийшов в звичайний суд з такою позицією, його б просто виставили на посміховисько і попросили піти з будь-якого суду».

Підсумовуючи, юрист висловив жаль, що останнім часом в Україні під гаслами боротьби з негативними явищами «здійснюються якісь невідомі дії».

«У мене поки що складається якесь суб’єктивне враження того, що під гаслами боротьби з корупцією у футболі, зараз вчиняються якісь суб’єктивні дії, виконується чиясь суб’єктивна воля… Я не почув з боку Федерації футболу якихось знаєте, таких вбивчих аргументів, що ця справа ними розслідувана і вони мають достатні докази, того що це договірний матч. Всі, хто виступає тут - і учасники так би мовити цього конфлікту, і ті записи, які ми бачили, свідчать про те, що на сьогоднішній день, не існує якихось беззаперечних доказів», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2010 р. Апеляційний комітет ФФУ схвалив висновок Контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ про визнання договірним матч 26-го туру 17-го чемпіонату України між клубами «Металіст» (Харків) і «Карпати» (Львів), який відбувся 19 квітня 2008 р. в Харкові. Згідно з рішенням КДК, на клуби накладено санкції, одна з яких – позбавити «Металіст» третього місця і бронзових нагород в Чемпіонаті України.