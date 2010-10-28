Суд задовольнив позов ФДМУ щодо акцій «Луганськтепловоза»

Київський господарський суд задовольнив позов Фонду державного майна України (ФДМУ) про розірвання договору купівлі-продажу державного пакета акцій «Луганськтепловоза».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова ФДМУ Олександр РЯБЧЕНКО.

«Суд ухвалив рішення в нашу сторону», – сказав він.

При цьому О.РЯБЧЕНКО уточнив, що рішення судом було винесене минулого тижня.

За словами голови Фонду держмайна, швидше за все, відповідач за цим позовом – «Брянський машзавод» подаватиме апеляцію.

Нагадаємо, 8 жовтня ц.р. Фонд держмайна звернувся з позовом до Київського господарського суду щодо розірвання договору купівлі-продажу державного пакета акцій «Луганськтепловоза».

Крім того, ФДМУ вимагав від покупця «Луганськтепловоза» – керуючої компанії «Брянський машзавод» виплатити неустойку за несплату у встановлений термін коштів за придбаний пакет «Луганськтепловоза» у розмірі 82 млн. грн., а також пеню у розмірі 2 млн. 177 тис. грн.

Як зазначили у фонді, причиною для подачі позову послужила несплата Брянським машзаводом заявленої ним на приватизаційному конкурсі суми за держпакет акцій «Луганськтепловоза».

Як повідомляв УНІАН, Київський господарський суд задовольнив позов компанії Mantara Holding і визнав недійсними відразу кілька рішень Фонду державного майна України (ФДМ), що стосуються приватизаційного конкурсу з продажу 76,001% акцій холдингової компанії «Луганськтепловоз».

Зокрема, за інформацією прес-служби ФДМ, суд визнав недійсним договір купівлі-продажу, укладений Фондом держмайна з покупцем «Луганськтепловоза» – керуючою компанією «Брянський машзавод».

Довідка УНІАН. 15 червня ц.р. керуюча компанія «Брянський машинобудівний завод» (Росія), що входить у російський «Трансмашхолдинг», була визнана переможцем конкурсу з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 76,001% пакета акцій ВАТ «Луганськтепловоз».

Усього в конкурсі брали участь дві компанії – ВАТ ”Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання ім. Фрунзе” (НВО ім. Фрунзе), початкова цінова пропозиція якого становила 400 млн. грн., і Брянський машзавод, який запропонував за пакет акцій підприємства 410 млн. грн. Третя компанія, що подала заявку на конкурс, – ”Мантара Холдинг” не була допущена Фондом держмайна до участі в ньому.

«Мантара Холдинг» звернулася до Господарського суду Києва з позовом до Фонду державного майна України. У своєму позові вона просила визнати недійсними відразу кілька рішень ФДМУ в конкурсі з продажу «Луганськтепловоза», аж до договору купівлі-продажу пакета акцій цього підприємства, укладеного 22 червня 2010 року.