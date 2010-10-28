Прокуратура вимагає відсторонити голову Черкаського виборчкому

Прокуратура Черкаської області направила подання в Центральну виборчу комісію України про відсторонення від займаної посади голови Черкаської міської виборчої комісії Миколи КУДРЯВЦЕВА.

Про це повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар прокурора Черкаської області Ольга ЛАКТІОНОВА.

За її словами, 26 жовтня прокуратура Черкаської області пред’явила звинувачення голові Черкаського виборчкому у скоєні злочинів, передбачених ст.365, ч.3 (перевищення влади або службових повноважень), ст.366, ч.2 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура Черкаської області порушила кримінальну справу проти голови Черкаської міської виборчої комісії М.КУДРЯВЦЕВА 20 жовтня.

Справу було порушено за фактами перевищення М.КУДРЯВЦЕВИМ службових обов`язків та службового підроблення при укладанні договору з ДП «Черкаський державний центр науково-технічної та економічної інформації» з виготовлення виборчих бюлетенів без відповідного рішення Черкаської міської виборчої комісії.

У свою чергу М.КУДРЯВЦЕВ вважає безпідставним і юридично неправильним порушення проти нього кримінальної справи.

У міськвиборчкомі М.КУДРЯВЦЕВ є представником Української соціал-демократичної партії, яка входить до Блоку Юлії Тимошенко.