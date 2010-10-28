ДАІ з 1 листопада почне штрафувати водіїв мопедів

Державтоінспекція з 1 листопада почне штрафувати водіїв мопедів, які не мають прав на транспортний засіб та документів про його реєстрацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам під час прямої лінії в газеті «Комсомольская правда в Украине» заявив начальник Державного Департаменту ДАІ МВС України Валерій ЛОЗОВИЙ.

«Закон цього вимагає. Якщо ми ввели реєстрацію транспортного засобу і отримання власником посвідчення водія категорії А1, штрафні санкції за відсутність будуть такі самі, як і при відсутності прав на інші транспортні засоби», - сказав начальник ДАІ.

При цьому він нагадав, що 1 листопада закінчується так звана спрощена система реєстрації мопедів, коли його власник міг поставити на облік в ДАІ транспортний засіб, звернувшись до Державтоінспекції з відповідною заявою.

Після цієї дати мопеди ставитимуться на облік на загальних умовах, як це робиться для власників мотоциклів та автомобілів.