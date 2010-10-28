Всі патрульні автомобілі оснастять електронними алкотестерами

ДАІ України планує оснастити електронними алкотестерами всі патрульні автомобілі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прямої лінії в газеті «Комсомольская правда в Украине» заявив начальник Державного Департаменту ДАІ МВС України Валерій ЛОЗОВИЙ.

За його словами, щодня в державі на патрулювання виїжджають близько 5 тис. автопатрулів ДАІ, відповідно, такою ж кількістю приладів їх треба забезпечити.

На переконання В.ЛОЗОВОГО, наявність у кожного автопатруля ДАІ алкотестера може значно скоротити час оформлення дорожньо-транспортної пригоди, яка не потягнула за собою тяжких наслідків, а також надасть можливість працівникам Державтоінспекції на місці провести перевірку водія на наявність в його організмі алкоголю.