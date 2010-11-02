Головною проблемою виборів в Україні є зміна законодавства напередодні виборчої кампанії

Головною проблемою виборів в Україні є зміна виборчого законодавства напередодні кожних виборів.

Про це на засіданні круглого столу в УНІАН заявив депутат Європарламенту Павло КОВАЛЬ.

За його словами, в останні роки в Україні проходять демократичні вибори на європейському рівні, але міжнародне співтовариство турбує той факт, що вдруге виборче законодавство зміняється перед виборами. Недосконале законодавство, на думку європарламентарія, стало причиною недоліків у роботі виборчих комісій, формуванні списків, виготовленні бюлетенів. При цьому він відзначив важливість реформування системи місцевого самоврядування.

Євродепутат відмовився оцінювати сам день голосування, пославшись на те, що Європарламент не направляв до України офіційну місію спостереження, сказавши лише, що, на перший погляд, великих проблем не було і все відбувалося нормально.

Як сказав П.КОВАЛЬ, Європарламент зазвичай не формує офіційну наглядову місію на місцеві вибори. У той же час, стосовно України було прийняте рішення направити політичну комісію для того, щоб підготувати рекомендації до проекту резолюції Європарламенту щодо ситуації в Україні, який розглядатиметься через три тижні. «Я хочу підкреслити, що ми не працювали в нормальному режимі спостереження», - зазначив він, погодившись разом з тим, що Європарламент приділив безпрецедентну увагу місцевим виборам.

«Моя місія - підготувати довідку для членів Європарламенту, і я робитиму це в четвер або п`ятницю», - сказав П.КОВАЛЬ.

При цьому євродепутат підкреслив, що в його доповіді йтиметься не тільки про день голосування, а й про підготовку до виборів, а також увага буде приділена питанню необхідності реформування системи місцевого самоврядування.