Кернес пояснив відставку начальника харківської міліції

Відставка начальника Харківського міського управління міліції Олександра БАРАННИКА жодною мірою не пов’язана з виборами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив виконувач обов’язків Харківського міського голови Геннадій КЕРНЕС, коментуючи на прохання журналістів причини відставки начальника харківської міліції.

Г.КЕРНЕС відмовився пов’язувати звільнення О.БАРАННІКА з діями міліціонерів, які грали в карти на пакунках з виборчими бюлетенями. Він наголосив, що винні в цьому правоохоронці вже покарані.

«Те, що стосується Олександра Феліксовича БАРАННИКА, то він власноруч за власним бажанням написав рапорт і подав у відставку – це його право. Не треба з цього робити чогось надприродного. У даному випадку я впевнений, що це особисте рішення, яке жодною мірою не пов’язане ні з якими подіями й, передусім, із виборами», - підкреслив Г.КЕРНЕС.

Він додав, що з ним консультацій щодо кандидатури на посаду начальника міліції Харкова «ніхто не веде».

«Я впевнений у тому, що начальник ГУМВД Михайло МАРТИНОВ знайде того, хто достойно працюватиме на цій посаді», - підсумував Г.КЕРНЕС.

Як повідомляв УНІАН, О.БАРАННИК подав у відставку начальник Харківського міського управління міліції. За словами керівника Центру зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Лариси ВОЛКОВОЇ, О.БАРАННИК написав заяву з проханням про звільнення за власним бажанням у зв’язку з віком. Документи щодо звільнення О.БАРАННИКА перебувають у Міністерстві внутрішніх справ, очікується, що вони будуть підписані вже найближчим часом. До остаточного вирішення кадрового питання, додала вона, виконувати обов`язки начальника міської міліції може його перший заступник Ігор БОЛЮХ.

Довідка УНІАН. О.БАРАННИК перебував на посаді начальника харківської міської міліції з жовтня 2009 року. У Харківській міськраді 5-го скликання О.БАРАННИК був членом фракції «Русько-українського союзу «Русь».