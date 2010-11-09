При спробі збути фальшиву валюту затримано трьох чоловіків

В одному з селищ Вінницької області міліція затримала трьох чоловіків, які намагалися збути фальшиві 80 купюр номіналом 100 американських доларів та одну купюру номіналом 100 євро.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.

Під час проведення обшуків за місцем проживання затриманих вилучено ще дев’ять фальшивих купюр номіналом 100 доларів та по одній купюрі номіналом 200 та 100 євро, а також пістолет іноземного виробництва й 9 патронів до нього.