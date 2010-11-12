Оголошено тендер на право реалізації арештованого майна

Міністерство юстиції України оголосило тендер з визначення спеціалізованих організацій, які отримають право на реалізацію у 2011 році майна, арештованого Державною виконавчою службою.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мін’юсту.

За словами міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА, до участі в тендері допускаються спеціалізовані організації, незалежно від форми власності, які мають право здійснювати реалізацію майна шляхом проведення прилюдних торгів, операції з нерухомістю та реалізацію майна на комісійних умовах.

Спеціалізовані організації, що претендуватимуть на участь у тендері, повинні також мати мережу створених у встановленому порядку філій у більшості областей України, мати досвід роботи не менше двох років у цій чи аналогічній сфері діяльності та відповідати іншим умовам, встановленим Положенням про умови і порядок проведення тендерів (конкурсів) з визначення спеціалізованих організацій для реалізації арештованого державними виконавцями майна.

За результатами розгляду вказаних документів рішення про визначення переможців прийматиметься на засіданні тендерної комісії 30 листопада 2010 року.

Право на реалізацію арештованого майна компанії-переможці отримають до кінця 2011 - початку 2012 року.

Для участі у тендері претенденти мають подати документи у Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції до 22 листопада 2010 року.

***Оголошення про проведення тендеру (конкурсу) з визначення спеціалізованих організацій для реалізації арештованого державними виконавцями майна у 2011 році було опубліковано в газеті «Голос України» №198 (4948).