Міжнародний трибунал погодився з доводами України

Україна добилася у міжнародному трибуналі зменшення вимог компанії Alpha Projektholding GmbH на 8 млн. доларів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства юстиції.

8 листопада Міжнародний центр з урегулювання інвестиційних спорів надіслав сторонам підписане 20 жовтня рішення Міжнародного арбітражного трибуналу у справі №ARB/07/16 Alpha Projektholding GmbH проти України. Цим рішенням Арбітражний трибунал частково задовольнив вимоги позивача, зокрема визнав порушення Україною двох положень Угоди між Україною і Республікою Австрія про сприяння та взаємний захист інвестицій від 8 листопада 1996 року (ДІУ): у формі експропріації інвестиції позивача (стаття 4(1) ДІУ) та порушення щодо нього стандарту «рівноправного режиму» (стаття 2(1) ДІУ).

Позовні вимоги стосовно інших заявлених позивачем порушень Арбітражним трибуналом відхилені.

Заявлена позивачем сума збитків становила 11 372 000 доларів США плюс відсотки до дати сплати і компенсація витрат на юридичних радників у розмірі близько 2 мільйонів євро.

Загальна сума, присуджена Арбітражним трибуналом позивачу, склала 2 979 232 долари США плюс 9,11% річних, починаючи з 1 липня 2004 року (за підрахунками трибуналу, станом на 31 грудня 2010 року це складатиме 5 250 782 долари США). Витрати позивача на юридичних радників компенсації не підлягають.

Заява про арбітраж була подана позивачем 5 червня 2007 року, тобто арбітражний розгляд тривав більше трьох років, з яких більше року зайняло написання арбітражного рішення.