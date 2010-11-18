Азаров доручив Мінфіну і ДПАУ почати розробку документів для застосування Податкового кодексу

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив Міністерству фінансів і Державної податкової адміністрації почати розробку документів для застосування Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«Усіх прошу підготуватися до масштабного вивчення цього закону й роз`яснення для платників податків. Ми повинні зробити так, щоб введення нових податкових норм пройшло з мінімальними ускладненнями», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, до закриття засідання сесії 16 листопада народні депутати прийняли розділи ”Адміністрування податків, зборів (обов`язкових платежів)”, ”Податок на прибуток підприємств”, ”Податок на доходи фізичних осіб” і ”Податок на додану вартість”.

Розглянуто також розділи ”Податок на прибуток підприємств”, до якого було внесено 752 поправки, ”Податок на доходи фізичних осіб” (529 поправок) і ”Податок на додану вартість” (524 поправки). Розгляд проекту Податкового кодексу парламентом буде продовжено у четвер із Розділу VI ”Акцизний податок”.