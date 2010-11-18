На Сумщині працівники УБОЗ знешкодили злочинну групу

Працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України в Сумській області викрили організовану злочинну групу, учасники якої з метою збагачення викрадали людей та змушували їх підписувати документи на право розпоряджатися їхніми домівками.

Про це УНІАН повідомила прес-служба ГУБОЗ МВС України.

За повідомленням, організував ОЗГ раніше засуджений 33-річний житель міста Суми, відомий у кримінальних колах на прізвисько «Чавело». Також до злочинної групи увійшло двоє сумчан, один з яких раніше притягувався до кримінальної відповідальності.

Ця група була створена наприкінці 2009 року для незаконного збагачення шляхом примушування до виконання цивільно-правових зобов’язань, вимагань, шахрайств та незаконних позбавлень волі потерпілих. Учасники ОЗГ підшукували серед місцевих мешканців м. Суми самотніх осіб, які зловживали спиртним і мали будь-яку нерухомість. Діючи проти їх волі, вивозили останніх на підготовлені квартири та будинки і, обмежуючи їх права і свободу із застосуванням погроз, насильства, незаконно утримували до повного оформлення нерухомості на користь учасників організованої злочинної групи і укладання угод подальшого перепродажу нерухомості.

Оперативниками задокументовано 14 таких епізодів злочинної діяльності ОЗГ.

Стосовно учасників організованої злочинної групи порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.28 (вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою), ч.3 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.4 ст.189 (вимагання), ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю), ч.3. ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), ч.3 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів), ч.4 ст.190 (шахрайство), ч.3 ст.199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей) та ч.3 ст.357 (незаконне заволодіння будь-яким способом паспортом або іншим важливим особистим документом) Кримінального кодексу України.

Відносно «Чавело» та ще одного учасника злочинної групи обрано запобіжний захід у вигляді арешту, третьому – підписка про невиїзд.

Досудове слідство наразі завершено, кримінальну справу направлено до суду