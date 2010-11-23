Затримано гендиректора фонду підтримки підприємництва

Співробітники Управління боротьби з організованою злочинністю Запорізького главку міліції і обласної прокуратури при отриманні хабара затримали генерального директора державній організації ”Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області, його було затримано на місці злочину - безпосередньо після отримання хабара у розмірі 5,5 тис. грн.

”Дану суму (10% перерахованих бюджетних коштів) керівник вимагав від одного з приватних підприємців за підписання з ним договору розробки і випуску циклу телепрограм для суб`єктів малого підприємництва, присвячених розв’язанню проблем управління малим бізнесом”, - повідомили в прокуратурі.

На сьогодні дії генерального директора Регіонального фонду підтримки підприємництва в Запорізькій області кваліфіковані як злочин, передбачений ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України (отримання хабара, поєднане зі здирництвом хабара). Ведеться слідство.