Правозахисники у Брюсселі заявили про збільшення кількості порушень прав людини в Україні за період президентства Януковича

Правозахисники і журналісти у Брюсселі заявили про збільшення кількості порушень прав людини в Україні за 10 місяців перебування при владі Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як повідомив кореспонденту УНІАН координатор Вінницької правозахисної групи Дмитро ГРОЙСМАН, про це вчора у Брюсселі на прес-конференції заявили голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини Аркадій БУЩЕНКО, сам Д.ГРОЙСМАН, а також директор телевізійного каналу TVi Микола КНЯЖИЦЬКИЙ.

Так, за їхніми словами, вперше в історії незалежної України «корумпована прокуратура та залежні від неї державні медичні заклади намагалися примусово запроторити до психіатричної лікарні абсолютно здорову людину – громадського активіста прав правозахисника з Вінниці Андрія БОНДАРЕНКА».

Як зазначили учасники прес-конференції, влада Президента В.ЯНУКОВИЧА продовжує практику брутального порушення права людини на свободу мирних зібрань, міліція та інші правоохоронні органи широко використовують залякування та погрози. Зокрема, репресій зазнали активісти громадської організації зі Львова «Вартові закону», влада брутально порушувала право мешканців Харкова на мирні протести, фабрикуючи проти протестувальників адміністративні справи та погрожуючи кримінальною відповідальністю. 22 листопада міліція не пустила до Києва 140 автобусів з учасниками акції протесту проти нового Податкового кодексу з різних регіонів, заявили правозахисники.

Феноменом діяльності команди В.ЯНУКОВИЧА, на думку учасників прес-конференції, стала кампанія переслідування громадських активістів та правозахисників. Так, міліцією під надуманим приводом розслідування кримінальної справи про поширення порнографії в мережі Інтернет, було фактично заблоковано діяльність Вінницької правозахисної групи, в офісному приміщенні якої без належної санкцій було проведено обшук та вилучена вся комп‘ютерна техніка і конфіденційні файли біженців та шукачів притулку, листування з Європейським судом з прав людини щодо конкретних справ. Поновлена практика тиску на громадських активістів через так звані «профілактичні бесіди» з ними, їхніми родичами та керівниками навчальних заходів, наголосили учасники прес-конференції.

Крім того, правозахисники заявили, що кримська влада переслідує правозахисника Андрія ФЕДОСОВА, організація якого «ЮЗЕР» займається захистом прав інвалідів та моніторингом дотримання прав людини в психіатричних лікарнях.

За оцінками учасників прес-конференції, владою України не зроблено жодного ефективного кроку для припинення ганебної багаторічної практики катувань та жорстокого поводження з боку співробітників правоохоронних органів. За їхніми словами, пенітенціарні установи та спеціальні місця несвободи (центри тримання нелегальних мігрантів, інтернати для психічно хворих дорослих та дітей, психіатричні установи тощо) залишаються такими, що функціонують поза громадським контролем, без ефективної правової допомоги особам, які там утримуються, з великим ризиком застосування щодо людей поводження, забороненого міжнародним правом.

Також, за висновком експертів, різко погіршилася ситуація з дотриманням прав людини на свободу вираження поглядів.

«Влада не змогла довести, що вживає усіх заходів для розкриття зникнення і можливого убивства харківського журналіста Василя КЛИМЕНТЬЄВА. Позбавлення телеканалів «5 канал» та TVi ліцензій на частоти відбулося в ході процедури, яка дивує своєю нелогічністю та викликає численні запитання щодо законності та пропорційності втручання у діяльність та однакового ставлення до різних телеканалів України», - вважають учасники прес-конференції.