На Сумщині засуджено 14 членів організованої злочинної групи

Вироком Сумського апеляційного суду засуджено 14 учасників злочинного угруповання, які протягом лютого-березня 2009 року перемістили контрабандним шляхом поза митним контролем товарів народного вжитку на суму понад 420 тисяч гривень і намагалися перемістити аналогічним способом товарів на суму понад 3 мільйони гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією начальника відділу прокуратури Сумської області Віталія МАТВІЙЧУКА, організатор групи та 9 учасників засуджені до тривалих строків позбавлення волі (від 5 до 8 років), а двоє учасників ОЗГ засуджені умовно. Цим же вироком засуджено ще дві особи за сприяння злочинній діяльності групи.

Державне обвинувачення у справі підтримувалося працівником відділу нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими установами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та корупцією прокуратури Сумської області.