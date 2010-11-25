Лавринович поїхав спілкуватися з європейськими міністрами юстиції

Міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ відбув до Стамбула для участі у 30-й Конференції міністрів юстиції держав-членів Ради Європи, що триватиме 24-26 листопада.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, у ході конференції європейські міністри юстиції планують обговорити перспективи модернізації системи юстиції у контексті забезпечення прозорості та ефективності її функціонування.

На розгляд конференції винесено також питання функціонування та модернізації тюремних закладів країн Ради Європи.

У ході конференції передбачаються виступи міністрів юстиції держав-членів Ради Європи,у яких буде презентовано національні досягнення у заявлених на конференції темах.

Очікується виступ міністра юстиції України, присвячений реформі судової системи. Зокрема, О.ЛАВРИНОВИЧ презентує новий Закон «Про судоустрій та статус суддів», ухвалений в Україні у липні 2010 року. У своєму виступі міністр поінформує також про плани щодо модернізації та розбудови ефективної системи юстиції в Україні.

За підсумками конференції очікується ухвалення рекомендаційної резолюції, у якій європейські міністри юстиції висловлять своє бачення щодо функціонування системи юстиції у країнах Ради Європи.

З боку Ради Європи у конференції очікується участь заступника Генерального секретаря Ради Європи Мод де БУР-БУКІККІО, генерального директора з прав людини і правових справ Ради Європи Філіппа БУАЙА, віце-президента Парламентської Асамблеї Ради Європи Ерола Аслана ЧЕБЕЧІ.

Очікується представництво у конференції комітетів Ради Європи з питань злочинності, з питань правового співробітництва, з питань прав людини, з ефективності правосуддя, з питань попередження катувань і нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження або покарання, а також консультативних комітетів - європейських суддів, європейських прокурорів, з питань конвенції щодо захисту фізичних осіб стосовно автоматизованої обробки особистих даних.