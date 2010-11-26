Київська влада штрафуватиме за неприбраний сніг

У зв’язку з прогнозованим погіршенням погодних умов Головне управління контролю за благоустроєм Київської міської державної адміністрації попереджає підприємства, установи та організацій про відповідальність за неналежне утримання своїх територій у зимовий період.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

Зокрема, йдеться у повідомленні, відповідно до Правил благоустрою, балансоутримувачі територій повинні забезпечувати:

- своєчасне прибирання снігу та льоду з балансової та прилеглої території;

- негайно проводити очищення дахів та козирків від снігу та бурульок з дотриманням застережних заходів щодо безпеки руху пішоходів;

- огороджувати небезпечні місця на тротуарах, переходах, виставляти вартових.

За невиконання відповідних вимог Правил благоустрою столиці з належного утримання територій у зимовий період всі порушники будуть притягнуті до адміністративної відповідальності, яка тягне за собою накладання штрафу на громадян від 20 до 80 неоподаткованих мінімумів (від 360 до 1360 грн.) та на посадових осіб, громадян - суб’єктів підприємницької діяльності – від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 грн.).