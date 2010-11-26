Експерти заявляють про активізацію ксенофобії в Україні

Експерти заявляють про активізацію негативної тенденції щодо проявів ксенофобії і нетерпимості в Україні під час проведення кампанії з місцевих виборів.

Про це йдеться у моніторингу проявів ксенофобії і нетерпимості в Україні у період виборчої кампанії до органів місцевого самоврядування, результати якого були оприлюднені сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

“Зараз у зв’язку з тим, що виборів було багато, кількість таких фактів постійно збільшувалася. І на цих виборах, на мою оціночну думку, таких випадків було чи не найбільше за всю історію виборів в Україні”, - заявив за результатами спостереження голова Комітету виборців України Олександр ЧЕРНЕНКО.

За даними експерта, найбільш гучними і скандальними виборчими компаніями, де спекулювалася тема ксенофобії, міжнаціональної неприязні і антисемітизму, були вибори мерів обласних центрів.

“Серед яких, у першу чергу, можна виділити вибори мера Одеси, де один з кандидатів, власне, і будував свою кампанію на звинуваченнях опонента за національною ознакою. Також певні прояви нетерпимості ми бачили на виборах міських голів Харкова, Луганська, Вінниці, Житомира. Ця проблема – вона є, і вона тягне за собою іншу проблему: чи понесуть ці люди відповідальність за прямі порушення закону про вибори?”, - сказав О.ЧЕРНЕНКО.

У свою чергу співзасновник Інституту прав людини і запобігання екстремізму та ксенофобії, народний депутат Олександр ФЕЛЬДМАН додав, що подібна пропаганда використовувалась в процесі виборів як з боку опозиції, так і з боку влади.

“Наша мета - звернути увагу громадськості на некоректні методи ведення виборчої кампанії”, - наголосив він.

Моніторинг проведено 11 вересня - 7 листопада Комітетом виборців України та Інститутом прав людини і запобігання екстремізму та ксенофобії (ІПЛЕКС).