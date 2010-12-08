У Краматорську ліквідовано цех із випуску контрафактної продукції

Співробітниками Краматорського відділу по боротьбі з організованою злочинністю ліквідовано цех із випуску контрафактної продукції та затримано групу розповсюджувачів цієї продукції.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області з посиланням на заступника начальника відділу УБОЗ Сергія ТУРЧИНА.

За його словами, зловмисники діяли з розмахом, про що свідчить кількість вилучених CD/DVD-підробок, - 160 тис. дисків, і обладнаний за останнім словом техніки «контрафактний цех». Окрім цього, за місцем проживання підозрюваних було вилучено гроші, отримані від злочинної діяльності, в сумі 250 тис. грн.

С.ТУРЧИН повідомив, що інформацію про появу на території Краматорська «контрафактників» правоохоронці отримали на початку листопада. В ході оперативно-розшукових заходів було встановлено трьох місцевих жителів, які налагодили виробництво й розповсюдження нелегальних дисків із фільмами, музикою та комп`ютерними програмами. Встановлено, що контрафакт збувався на ринках Краматорська, Костянтинівки й Донецька.

У справі проведено 9 оперативних закупок контрафактної продукції у фігурантів і зібрано достатньо доказів їх організованої злочинної діяльності.

За словами С.ТУРЧИНА, до складу злочинної групи входила жінка, найстарша з учасників, 37-річна приватна підприємниця, й двоє чоловіків – безробітні, раніше не судимі. Для виготовлення й розфасовки контрафактної продукції спільники в червні цього року орендували в Краматорську нежиле приміщення, обладнали його комп`ютерами, оргтехнікою й почали «власну справу».

С.ТУРЧИН пояснив, що діяльність зловмисників підпадає під ст. 176 Кримінального кодексу України – порушення авторського права й суміжних прав. Зараз їхнє «підприємництво» кваліфіковано за частиною 2 цієї статті, проте після проведення необхідних експертиз і встановлення суми завданих збитків, справа може набути більш тяжку кваліфікацію, зазначив правоохоронець.