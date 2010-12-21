Рух «Стоп цензурі!» заявляє про різке тиску на журналістів в Україні

Громадський рух «Стоп цензурі!» заявляє про різке зростання насильства та тиску на журналістів в Україні.

Про це йдеться в заяві організації, текст якої передано УНІАН.

Цю заяву українських журналістів підтримали і «Репортери без кордонів». Організації вимагають припинення свавілля силових структур та ефективного розслідування злочинів проти представників ЗМІ

Автори документа зазначають, що в них викликають глибоке занепокоєння випадки, що трапилися з колегами і які свідчать про ”загальну атмосферу залякування та погроз”, в якій змушені працювати українські журналісти.

Зокрема, на підтвердження цьому в заяві руху «Стоп цензурі!» наводяться такі факти: 15 червня директор телеканалу ТВі Микола КНЯЖИЦЬКИЙ заявив про стеження за ним і надав відео з доказами; 30 липня - виклик до СБУ блогера та письменника Олега ШИНКАРЕНКА «щодо розміщення на Інтернет-сайті повідомлення про погрозу, щодо державного діяча України»; 1 жовтня у Миколаєві було побито громадського діяча та видавця журналу «Горожанин» Юрія ЮРІНА; 4 жовтня депутат Житомирської районної ради від БЮТ застосував силу проти регіонального кореспондента газет ”День” та ”Замок володарів” Дмитра СІНЧЕНКА; 28 жовтня генеральний продюсер телеканалу ZIK та ведучий програми журналістських розслідувань «Хто тут живе?» Дмитро ДОБРОДОМОВ подав заяви до управління СБУ у Львівській області та обласної прокуратури з фактами погроз на свою адресу та вимогами припинити вихід програми журналістських розслідувань; 28 жовтня депутат від Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ пригрозив закрити ток-шоу «Київський форум», яке виходить на КДР ТРК; 1 листопада у Феодосії під час відеозйомки підвезення людей на виборчі дільниці представники Партії регіонів напали на кореспондентів Чорноморської телерадіокомпанії і силоміць забрали відеокасету, на якій було знято дане порушення та інше.

“Нагадаємо, що раніше мали місце також побиття журналіста Нового каналу Сергія КУТРАКОВА працівниками міліції, а також журналіста каналу СТБ Сергія АНДРУШКА працівниками УДО. За цей час винні у злочинах проти журналістів не були покарані, а суспільство не отримало результатів розслідування та службових перевірок у цих резонансних справах. Так само хочемо нагадати, що правоохоронці досі не розслідували справу зникнення головного редактора газети «Новий стиль» Василя КЛИМЕНТЬЄВА”, - підкреслюється в заяві «Стоп цензурі!» .

Також автори документа висловлюють своє переконання, що голова Служби безпеки України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ не виконав доручення Президента провести розслідування переслідувань журналістів та фактів тиску.

“Відтак, - зазначається далі в заяві, - змушені констатувати, що журналісти в Україні піддаються фізичному і психічному насильству в процесі виконання своїх професійних обов’язків”.

Рух “Стоп цензурі!” вимагає, щоб працівники правоохоронних органів не застосовували силу до журналістів та громадян, а перевірку документів громадян здійснювали виключно при їх підозрі у вчиненні правопорушення та у відповідності до законів України. Також об’єднання вимагає від прокуратури ефективно, а не декларативно, розслідувати випадки перешкоджання журналістській діяльності та посилити нагляд за дотриманням прав громадян працівниками міліції. Від влади загалом активісти вимагають дати оцінку проявам свавілля представників силових органів та забезпечити нормальні умови роботи журналістів.

***Громадський рух «Стоп цензурі!» створений 21 травня 2010 року. Рух є неформальним об’єднанням журналістів, що утворилося у відповідь на утиски свободи слова в Україні.

Це ініціатива українських журналістів та медійних громадських організацій щодо відстоювання свободи слова, запобігання встановленню цензури в Україні, унеможливлення перешкоджання професійній діяльності журналістів та порушення професійних стандартів при висвітленні суспільно-політичних питань.

Громадський рух «Стоп цензурі!» не підтримує жодну політичну силу, не фінансується політичними партіями.

Створена у 1985 році всесвітня організація захисту свободи слова «Репортери без кордонів» є незалежною структурою, представленою більш як у ста двадцяти країнах світу.

Організація «Репортери без кордонів» виступає на захист журналістів та свободи слова по всьому світу, бореться проти цензури.