КВУ розпочав проект «Захисти своє право!»

Комітет иборців України розпочав проект «Захисти своє право! Кампанія по захисту прав громадян з обмеженим доступом до правосуддя», спрямований на інформування населення про адмінистративне судочинство.

Проект був презентований сьогодні в УНІАН керівником програм КВУ Наталією ЛИННИК.

“В Украні і дотепер відсутній у завершеному вигляді правовий захист фізичних осіб у відносинах з державними адмінистративними органами. Громадяни у переважній більшості не знають, не поінформовані, як можна захистити свої права… Елементарну підсудність справ – в окружному адмінистративному суду чи у місцевому - можуть визначати фахові юристи”, - сказала Н.ЛИННИК.

Говорячи про важливість рішень адміністративних судів у сфері виборчого права, Н.ЛИННИК зауважила: «На місцевих виборах 2010 року в переважній більшості випадків адміністративні суди впоралися з поставленими завданнями і виносили рішення по виборчих спорах відповідно до законодавства, особливо на етапі формування комісій і реєстрації суб’єктів виборчого процесу. Але на систему адміністративних судів чекають нові виклики, оскільки, за політичними прогнозами більшості експертів, наступні парламентські вибори будуть також проводитися за змішаною системою і, відповідно, адміністративні суди всіх інстанцій будуть активно задіяні. Наш новий інформаційно-консультаційний ресурс буде надавати якомога ширшу інформацію як по поточних справах громадян по адміністративному судочинству, так і по виборчих зокрема».

У свою чергу, громадський правозахисник Олексій ГОРЕЦЬКИЙ, говорячи про сталість, зрозумілість і передбачливість реформування процесуального судочинства, наголосив: «Практика внесення постійних змін до процесуального законодавства щодо визначення підсудності справ значно ускладнює механізми захисту, а в окремих випадках це призводить і до порушення прав громадянина. Зважаючи на те, що справ по адміністративному судочинству багато, і стосуються вони значної кількості громадян і в першу чергу соціально-незахищених – пенсіонерів, інвалідів, малозабезпечених, дітей війни, держава повинна зважено приймати рішення щодо змін у нормативно-правові акти, які стосуються адміністративного судочинства».

Комітет виборців України здійснює цей проект за підтримки Посольства Королівства Нідерландів з метою сприяння доступу найбільш незахищених громадян до правосуддя, використовуючи інститут адміністративного судочинства.