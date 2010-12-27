Україні необхідний закон про захист прав кредиторів - банкір

Україні для зростання кредитування необхідне прийняття закону про захист прав кредиторів.

Про це заявив голова правління «Правекс-Банку» Сергій НАУМОВ в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» (№ 48 (828) 25 - 29 грудня 2010).

«Першочерговою умовою повноцінного відновлення кредитування сьогодні є прийняття закону про захист прав кредиторів, розгляд якого парламентом, незважаючи на його актуальність, затягується», - заявив С.НАУМОВ, додавши, що «закон необхідний». «Навіть якщо багато його норм непопулярні, вони нічим не загрожують добросовісним позичальникам. Якщо ми хочемо, щоб банки фінансували економіку, то їм потрібний правовий захист. Законопроект майже готовий, банківське співтовариство бере активну участь у його підготовці. Думаю, що фінальна версія врахує інтереси як банків, так і позичальників, адже підтримка в нього буде», - зазначив він.

Банкір також зазначив , що рівень ліквідності в системі вже дозволяє кредитувати - банки зараз «страждають» від надліквідності, в них надлишок ресурсів. «Зараз ми вже бачимо, що, в принципі, можна вже видавати кредити на два-три роки, не порушуючи нормативів розриву ліквідності. Адже, не кредитуючи, банки не заробляють доходів (кредитні доходи становлять близько 85% доходів середньостатистичного українського банку), тоді як постійно несуть витрати, зокрема за тими ж депозитами», - пояснив С.НАУМОВ.

Утім, за його словами, проблема в тому, що всі ці ресурси - короткі, внаслідок чого серйозно підвищується ризик вкладень у довгі активи. Вартість позик для кінцевих позичальників достатньо висока, тому вона далеко не кожному бізнесу по кишені.

За словами банкіра, на сьогодні умови, що склалися на ринку, непривабливі, частково через відсутність достатнього довгого ресурсу. «Але зокрема і тому, що банки, знову ж таки, не відчуваючи себе досить захищеними в нинішньому правовому середовищі, закладають у вартість кредитів всілякі ризики і висувають цілий ряд додаткових умов і вимог. В результаті і кредити дуже дорогі, і коло потенційних позичальників дуже обмежене», - підкреслив банкір.

«Тому сама по собі конкуренція між банками і їх боротьба за існуючих клієнтів за рахунок зниження ставок чи розробки квазі-продуктів не створить якісного поштовху для зростання кредитування і економіки. Для цього необхідний розвиток самого ринку - збільшення кількості потенційних вкладників і позичальників. Цього можна досягти за рахунок поліпшення якості регуляторної і фіскальної сфер, запровадження другого рівня пенсійної системи тощо - всього того, про що вже багато разів ішлося. Йдеться про комплекс намічених структурних реформ (причому не тільки у фінансовому секторі), які необхідні, щоб забезпечити стабільність розвитку економіки та її зростання», - підсумував С.НАУМОВ.