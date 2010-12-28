Опозиція наполягає на денонсації офшорних договорів

Фракція «БЮТ-Батьківщина» наполягатиме на голосуванні у Верховній Раді питання щодо денонсації офшорних договорів, заявляє заступник голови фракції «БЮТ-Батьківщина», голова опозиційного уряду Сергій СОБОЛЄВ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, коментуючи заяву прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА про відмову влади від денонсації офшорних договорів із Кіпром, С.СОБОЛЄВ сказав, що у той час, коли у світі спостерігається тенденція до боротьби із ухилянням від сплати податків, прем’єр відкрито виступив на захист офшорних зон та податкових ям.

«Ще не висохли чорнила на Податковому кодексі й досі лунають слова можновладців про приручення цим документом платників податків, а тим часом прем’єр-міністр публічно захищає ухиляння крупного бізнесу від оподаткування в обхід дії Податкового кодексу», - сказав С.СОБОЛЄВ.

Він наголосив, що українська влада вкотре підтвердила, що є виразником інтересів олігархів і вирішує їх6і проблеми за рахунок бідних.

«Навіть за оцінками урядовців, за минулий рік близько 50 мільярдів гривень було виведено з державного бюджету в офшорні зони на Кіпрі», - зазначив він.

«Парламентська фракція «БЮТ-Батьківщина» наполягатиме на голосуванні у Верховній Раді питання щодо денонсації офшорних договорів, щоб суспільство на цьому тесті переконалося хто є хто в українській політиці», - наголосив С.СОБОЛЄВ.