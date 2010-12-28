За торгівлю наркотиками перед судом постане офіцер міліції

Прокуратура Хмельницької області направила до суду для розгляду по суті кримінальну справу щодо начальника сектору карного розшуку одного з відділів міліції Хмельницького МВ УМВС України в області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури, досудовим слідством встановлено, що капітан міліції, зловживаючи службовим становищем, неодноразово збував макову соломку наркозалежному. Всього цій особі міліціонер продав 923 гр зілля на загальну суму понад 3,3 тис. грн.

Під час обшуку в житловому приміщенні та автомобілі обвинуваченого виявлено наркотичну речовину рослинного походження.

Начальника сектору карного розшуку взято під варту. Обвинувачення у справі підтримує прокуратура області.