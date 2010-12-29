Направлено до суду кримінальну справу щодо співробітників КМДА

Прокуратура столиці направила до суду кримінальну справу стосовно співробітників Київської міської державної адміністрації.

Як повідомила УНІАН прес-секретар прокурора міста Києва Мирослава МУШКА, столичною прокуратурою затверджено обвинувальний висновок та скеровано до Печерського районного суду столиці кримінальну справу, яка розслідувалася УСБУ у Києві, щодо начальника управління, начальника відділу та чотирьох співробітників КМДА за фактом зловживання службовим становищем, підробки документів, халатності, шахрайства та втручання в роботу автоматизованої системи «Звернення громадян» відділу забезпечення діяльності секретаря Київської міської ради під час виділення громадянам земельних ділянок (ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 367, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України).

Як встановлено під час досудового слідства, обвинувачені у 2009 році несанкціоновано змінили інформацію в системі «Звернення громадян» щодо реєстрації заяв громадян про передачу в приватну власність земельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд у Солом’янському та Голосіївському районах Києва.