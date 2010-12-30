Журналіста УНІАН викликають на допит у прокуратуру Києва

Парламентського кореспондента інформаційного агентства УНІАН Надію ПРИШЛЯК викликають на допит у прокуратуру Києва щодо подій у Верховній Раді України 16 грудня 2010 року.

У повістці зазначається, що журналіст викликається “для проведення допиту в якості свідка в кримінальній справі №50- 5926”.

У листі до керівництва УНІАН зазначається, що слідчим відділом прокуратури міста Києва розслідується кримінальна справа №50-5926, “порушена за фактом вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.344 та ч.2 ст.125 КК України”.

Також слідчі просять надати фото- та матеріали подій, що відбувалися 16 грудня в приміщенні сесійної зали Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня ц.р. депутати з фракції «БЮТ-Батьківщина» блокували роботу парламенту. Увечері депутати від Партії регіонів увірвалися до сесійної зали з дверей президії, через які заходять керівники Верховної Ради, побили депутатів від “БЮТ-Батьківщини” і відтіснили їх у сесійну залу.

П`ятьох депутатів з фракції “БЮТ-Батьківщина” - Володимира БОНДАРЕНКА, Євгена СУСЛОВА, Василя КРАВЧУКА, Михайла ВОЛИНЦЯ і Юрія ГНАТКЕВИЧА - з травмами забрала “швидка допомога”.

18 грудня ці депутати звернулися до Генеральної прокуратури України із заявами щодо притягнення до відповідальності осіб, які завдали їм фізичних ушкоджень під час блокування сесійної зали Верховної Ради 16 грудня.

21 грудня прокуратура Києва за матеріалами дослідчої перевірки щодо подій 16 грудня в сесійній залі Верховної Ради порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 344 Кримінального кодексу України (втручання у діяльність державного діяча).

Сьогодні, 29 грудня, у прес-службі ГПУ повідомили, що прокуратура Києва порушила кримінальну справу за фактом побиття народних депутатів у сесійній залі Верховної Ради України 16 грудня.

Справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров`я або незначну втрату працездатності). Кримінальну справу порушено на підставі отриманих висновків судово-медичних експертиз, і вона буде об’єднана в одне провадження з попередньою.