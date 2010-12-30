Порушено справу щодо смерті підлітка у «Молодій гвардії»

Прокуратура порушила кримінальну справу за неналежне виконання службових обов’язків медичними працівниками, що спричинило смерть 14-річного підлітка у дитячому центрі «Молода гвардія» в Одесі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури, справу за ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу України було порушено прокуратурою Суворовського району Одеси після проведення відповідної перевірки.

Розпочато досудове слідство.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня в Одеській інфекційній лікарні помер 14-річний школяр з райцентру Балта Віталій Танасійчук, що відпочивав в оздоровчому центрі «Молода гвардія». Підліток був доставлений у лікарню з табору у тяжкому стані, вже непритомний. Мати підлітка обвинувачує медперсонал «Молодої гвардії» у тому, що її сину вчасно не була надана медична допомога.

Фахівці Міністерства охорони здоров`я України вважають, що причиною смерті 14-річного підлітка стала об`єднана вірусна інфекція - грип В і парагрип.