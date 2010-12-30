В Одесі вилучено з продажу понад 16 тисяч піротехнічних виробів

В Одесі податківці і правоохоронці вилучили з продажу понад 16 тисяч піротехнічних виробів, які реалізовувалися незаконно.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Державної податкової адміністрації в Одеській області, співробітники податкової міліції вилучили на одеському ринку ”Анжеліка” майже 9 тис. феєрверків китайського виробництва, які реалізувалися без відповідних документів, ліцензій і встановленого зразка дозволів. Вартість вилученої продукції становить 4,3 млн. грн.

Ще 7 тис. 113 побутових піротехнічних виробів, що підлягають реалізації винятково через спеціалізовані підприємства торгівлі або спеціалізовані відділи торгових фірм, вилучила з торгової мережі за останні два дні мобільна група, створена при облуправлінні МВС.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків облУВС, за фактами продажу несертифікованої продукції складені і передані до суду протоколи. За виявлені і зафіксовані порушення при реалізації піротехнічних виробів законодавством передбачене накладання штрафних санкцій у розмірі від 595 грн. до 1,7 тис. грн.